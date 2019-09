Rafael Nadal vs Marin Cilic EN VIVO por octavos de final del US Open 2019

Rafael Nadal vs Marin Cilic EN VIVO ste miércoles en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York por los octavos de final del US Open 2019. La transmisión del encuentro va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 10.00 a.m. (hora peruana) por señal de ESPN y ESPN Play, e incidencias en Libero.pe.

El tenista español va por su cuarto título del Abierto de Estados Unidos y llegará a esta etapa tras derrotar cómodamente por 3 sets a 0 (6-3, 6-4 6-2) al coreano Hyeon Chung. Nadal es ampliamente favorito para clasificar a la siguiente fase y en la actualidad es el número dos del mundo.

Nadal se ha enfrentado a Marin Cilic en nueve oportunidades oficialmente y se llevó el triunfo en seis ocasiones. La última vez que se vieron las caras terminó mal para el deportista de 33 años (2 a 0) en el torneo de Hurlingham. Cabe mencionar que el español no pierde desde el pasado mes de julio cuando cayó ante Roger Federer en Wimbledom.

“Si estoy jugando bien, espero tener la oportunidad de devolver un par de puntos y darme oportunidades. Sé que, contra grandes servidores como ellos, voy a tenerla muy complicada”, manifestó el popular ‘Rafa’.

Sin embargo, el croata no será un hueso fácil de roer, pues ya sabe lo que es ser campeón de este torneo, en el 2014. A pesar de que Cilic se encuentra en el puesto °23 del ránking ATP, podría dar la sorpresa y poner en aprietos al manicorí. En la anterior ronda venció al tenista local, John Isner, por 3 sets a 2 (7-5, 3-6, 7-6 (6) y 6-4).

A qué hora ver NADAL VS CILIC EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 7.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

Nadal vs Cicil EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la US Open 2019?

