US Open: tenista fue multado con 10 mil dólares por simular disparo con su raqueta a juez [VIDEO]

El US Open no se detiene y viene regalando varios encuentros tanto en la rama masculina como femenino. También en singles y dobles. Sin embargo, esta vez hubo un hecho que no pasó desapercibido para la organización.

US Open: tenista fue multado con 10 mil dólares por simular disparo con su raqueta a juez

En uno de los duelos de dobles que protagonizaron los hermanos Bob y Mike Bryan ante Federico Delbonis y Roberto Carballés; hubo un juego que fue para la pareja conformada por el español y argentino.

Pero Mike Bryan vio que la pelota se fue afuera por lo que protestó la decisión arbitral y pidió que la jugada sea revisada por el “ojo del halcón” que existe desde hace un par de años en el tenis.

Tras usarse la tecnología, la razón la tuvo Mike Bryan. Las cámaras enfocaron al tenista que agarró su raqueta y simuló un disparo contra el juez. Esta acción tuvo sus consecuencias ya que fue multado con 10 mil dólares.

Este tipo de actos están sensibles en Estados Unidos. Como se conoce, en los últimos años el país norteamericano ha vivido varios tiroteos en lugares como colegios, universidades y zonas de tránsito peatonal.

Cabe mencionar que la multa que recibió Mike Bryan está en el tercer puesto del ranking de amonestaciones por detrás de los 40.000 dólares de Carla Suárez y los 19.000 de Daniil Medvedev.