Así fue el retiro de Novak Djokovic del US Open [VIDEO]

El US Open se quedó sin uno de sus favoritos para llegar a la final. Novak Djokovic se venía enfrentando con Wawrinka y cuando ya se encontraban en el tercer set, el serbio decidió abandonar el encuentro debido a que no estaba del todo bien físicamente.

Resulta que Djokovic comenzó a tener problemas con su hombro izquierdo cuando hacía la defensa de su título. Sin embargo, el malestar no lo dejaba tranquilo siendo auxiliado por un miembro de la organización.

A pesar de la ayuda que se le brindó, Djokovic tomó la decisión de optar por retirarse cuando el marcador estaba 6-4, 7-5 y 2-1 a favor del suizo.

“Me retiré, es hombro izquierdo, no tengo más nada que decir”, fueron las primeras declaraciones de Djkovic que se mostró apenado por su situación. Segundos después, el tenista agregó lo siguiente: “No quiero hablar de mis lesiones, dije que eso quedó en el pasado y a eso me apego”.

Por su parte, su rival Wawrinka confesó que “no esperaba” el retiro de Djokovic, pero que sí notó que estaba en problemas.

Más allá de lo sucedido, el público no fue ajeno al suceso y muchos repudiaron la decisión de Djokovic. Ahora el serbio buscará estar presente en Tokio para el Masters 500 que arrancará el 30 de setiembre.

Cabe mencionar que Novak Djokovic tiene 16 Grand Slams y en esta edición, tenía la idea de acercarse al récord de Roger Federer, quien tiene 20.

