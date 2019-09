Roger Federer vs Grigor Dimitrov por los cuartos de final del US Open

Roger Federer vs Grigor Dimitrov se enfrentarán este martes 3 de setiembre por los cuartos de final del US OPEN, cotejo que iniciará a las 7:15 p. m. (hora peruana) y será transmitido a través de ESPN para toda latinoamérica.

El actual número 3 en el ránking del ATP, Roger Federer, quiere demostrar que continúa más vigente que nunca. El 'Expreso Suizo' cumplió 38 años el pasado 8 de agosto, sin embargo, en el último partido que disputó ante David Goffin dio la sensación de no tener esa edad.

La eterna juventud que vive Federer, como se le ha denominado al gran nivel que posee, no pone en duda su continuidad ni fecha para un posible retiro, como se había estimado con antelación. Incluso, el propio deportista ha indicado que "no es imposible verme jugar con 40 años".

"Hace un tiempo no hubiera pensado que fuera posible pero ahora pero cuando te sientes al cien por cien, como yo ahora, sientes que puedes jugar para siempre", indicó Roger Federer a la prensa de su país.

Lejos de haberse sucumbido, luego de haber perdido el título de Wimbledon ante Novak Djokovic y las semifinales del Roland Garros ante Rafael Nadal, Federer continúa con su calendario, aunque cabe también señalar que lo redujo para llegar de la mejor formal US Open: no acudió al Abierto de Montreal ni tampoco al de Cincinnati.

