Rafael Nadal y el descomunal puntazo que hizo festejar a todos frente a Cilic en el US Open 2019 [VIDEO]

US Open 2019 | Rafael Nadal derrotó el lunes a Marin Čilić en el US Open 2019 para así clasificar a los cuartos de final. En un buen partido, el tenista español dejó uno de los mejores puntos del Grand Slam y de la temporada de tenis, el cual se ha vuelto viral en YouTube.



Nadal iba ganando 2-1 en los sets y estaba derrotando 5-2 en el último parcial, cuando el manacorí logró conseguir el match point con un espectacular punto, que fue aplaudido por todos los presentes.

En el punto, Cilic había logrado devolver de una forma agresa el servicio de Nadal y, luego con una bola corta y esquinada, empezaba a celebrar el punto. No obstante, el manacorí sorprendió a todos.



Y es que Nadal corrió con toda su velocidad y sacó un potente zurdazo que logró colarse fuera de la red y entró justo en la línea, generando la emoción de todos los presentes en el Arthur Ashe Stadium.



Nadal celebró con un potente grito tras el puntazo en el US Open 2019, el cual fue celebrado por el mítico golfista Tiger Woods, quien estaba presenciando el partido.



Puntazo de Nadal en el US Open 2019

Lo que dijo Nadal sobre su victoria en US Open 2019

"Significa mucho para mí que me apoye. Es una inspiración increíble. El hecho de que me apoye y de poder estar en contacto con él muy a menudo es algo que me hace muy feliz. Espero que algún día podamos jugar al golf y al tenis juntos", aseguró Nadal sobre la presencia de Woods en uno de los palcos del Arthur Ashe.

Con la victoria por 6-3, 3-6, 6-1, 6-2; Nadal aseguró su boleto a cuartos de final del US Open 2019, en donde se medirá frente al argentino Diego Schwartzman este miércoles por un pasaje a los semifinales del Grand Slam.

Dato

Rafael Nadal ha ganado en tres ediciones el título del US Open 2019: 2010, 2013 y 2017. En total, acumula 18 trofeos de Grand Slam de tenis.