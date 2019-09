Rafael Nadal vs Diego Schwartzman [EN VIVO]: por cuartos de final del US Open 2019

Rafael Nadal vs Diego Schwartzman EN VIVO este miércoles 3 de agosto en el Arthur Ashe Stadium, por los cuartos de final del US Open 2019. La transmisión del partido se realizará ONLINE EN DIRECTO desde las 7.15 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN y las incidencias en Libero.pe.

Nadal venció a Marin Cilic el pasado lunes por 3 sets a 1 en un encuentro donde demostró que está en buen estado físico y el porqué de su favoritismo en el Abierto de Estados Unidos. Con la eliminación de Roger Federer a manos de Grigor Dimitrov, la final “soñada” ya no será posible y el tenista español tiene todo para hacerse con el trofeo.

Sin embargo, el manicorí no la tendrá nada fácil y espera a que su cuerpo no le juegue una mala pasada como en anteriores ocasiones, donde se tuvo que retirar del certamen. A pesar de ello, el popular ‘Rafa’ es ampliamente favorito para pasar la llave, pues nunca ha perdido un juego con el argentino.

El balear destacó en su partido con el croata el apoyo del público y confesó que eso lo motiva a no bajar los brazos. Para esta etapa no tendrá esa misma sensación localista debido a que su rival sudamericano también mueve masas al por mayor; el recinto neoyorquino estará dividido en dos.

Cabe mencionar que Nadal destacó que conoce mucho a su contrincante, tanto en la pista como afuera de ella. Y es que los dos comparten una gran amistad y sabe que es un "hueso duro de roer", sobre todo esta temporada donde el ‘gaucho’ ha mantenido una buena regularidad.

Schwartzman llega motivado a esta instancia y es uno de los “tapados” del campeonato; por lo que podría dar otra sorpresa. El tenista argentino derrotó al alemán Alexander Zverev en octavos de final por un marcador de 3-1 (3-6, 6-2, 6-4 y 6-3) en la pista del Flushing Meadows.

El deportista nacido en Buenos Aires ha mostrado un juego veloz y electrizante en la que casi no deja ni respirar a su oponente y a pesar de que la fortaleza de Nadal es su físico, espera doblegarlo. Se ha enfrentado en siete veces a él y nunca ha podido llevarse la victoria, solamente ganó dos sets, pero ambas ocasiones fueron en el Grand Slam.

“Tengo que estar concentrado en mi servicio. (Nadal)Tiene una forma de jugar que me gusta y me va bien. En Indian Wells me ganó fácil, pero las otras veces tuve mis oportunidades. Espero que dure mucho su partido (...) Yo llego muy bien en comparación con otras veces", manifestó.

A qué hora ver Nadal vs Schwartzman EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m.

Nadal vs Schwartzman EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la US Open 2019?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Nadal vs Schwartzman EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen al finalizar el partido.