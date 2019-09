Rafael Nadal vs Daniil Medvédev EN VIVO: por la final del US Open 2019

EN VIVO Rafael Nadal vs Daniil Medvédev ONLINE | este domingo 8 de setiembre por la gran final del US Open desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Arthur Ashe Stadium. Sigue el minuto a minuto con las mejores incidencias del encuentro por Líbero.pe.

Rafael Nadal vs Daniil Medvédev | en vivo | online | Ambos tenistas se ven las caras este domingo por la gran final del US Open. El español es el favorito para conseguir su cuarto título del mencionado certamen.

Rafael Nadal pasó a la final tras vencer en un reñido partido a Matteo Berrettini y buscará seguir haciendo historia en el deporte blanco. Ahora el español está a un paso de tocar la gloria, pero para ello, tendrá que ganarle al ruso Daniil Medvédev, actual número 5 del ranking ATP.

El ibérico, finalista en el Open de Australia, ganador de Roland Garros y semifinalista en Wimbledon, buscará cerrar de la mejor manera la temporada con un nuevo triunfo en un Grand Slam.

Pero no solo eso, Rafael Nadal quiere sacarse la sal de la edición anterior en donde se tuvo que retirar en semifinales ante el argentino Juan Martín del Potro.

Rafael Nadal es el favorito para el público ya que disputará su cuarto US Open y, además, ya sabe lo que es derrotar a Daniil Medvédev. Sucedió en el Masters 1000 de Canadá logrando una victoria por 6-3 y 6-0.

"Honestamente su verano es increíble, aunque toda su temporada también. Es el jugador que estuvo en mejor forma en toda la gira y me enfrentaré a quien ganó más partidos en todo el año y al que está jugando al mejor nivel hace un tiempo”, declaró Rafael Nadal sobre su duelo ante Medvédev.

