Nadal vs Medvédev [ESPN en vivo] Ver final del US Open vía DAZN

ESPN EN VIVO Rafael Nadal vs Daniil Medvédev ONLINE US Open 2019 | El tenista español, número 2 del ranking ATP, buscará su cuarto título en el Abierto de Estados Unidos, tras haberlo logrado en 2010, 2013 y 2017, este domingo 8 de septiembre (3.00 p.m. - hora peruana) ante el ruso (N°: 5 de ATP) en una final inédita para la superficie dura. Sigue el PUNTO a PUNTO por los canales Eurosport y DAZN y vía INTERNET por Libero.pe.

Rafael Nadal, de 33 años y segundo favorito, en su primer duelo ante la joven promesa italiana Matteo Berrettini, 10 años más joven y vigésimo cuarto cabeza de serie, le hizo sentir en carne propia los efectos que tienen el tenis demoledor del jugador español al que admira y tiene de ejemplo de como debe ser un auténtico profesional dentro y fuera del campo. ¿Medvédev le dará la sorpresa en el US Open 2019?

Nadal lograba su objetivo de estar en la quinta final del Abierto de Estados Unidos (US Open 2019) y la número 27 de un Grand Slam, de las que ha ganado 18 en las 26 anteriores frente al ruso Medvédev.

Pero tal vez este haya sido el recorrido más fácil que ha tenido Rafael Nadal hasta ponerse en las puertas de luchar por un cuarto titulo de en Flushing Meadows después de tener un cuadro muy favorable en el que no se ha tenido que enfrentar a ningún jugador Top 10.

De hecho hasta ha jugado un partido menos cuando en la segunda ronda el australiano Thanasi Kokkinakis no se presentó por estar lesionado y abandonar el torneo.

El número mejor clasificado al que se ha enfrentado Nadal ha sido al argentino Diego Schwartzman, vigésimo cabeza de serie, en los cuartos de final, después de haberlo hecho antes frente al excampeón del Abierto de Estados Unidos, el croata Marin Cilic, vigésimo segundo favorito, que no pasa por su mejor momento de juego.

Sin embargo, Rafael Nadal ahora tendrá que probar su verdadero nivel cuando se enfrente a Medvedev, quien tampoco se ha tenido que enfrentar a jugadores Top 10 en el cuadro de la parte alta del US Open 2019, pero ganó en los cuartos de final al suizo Stan Wawrinka, un excampeón del Abierto, que eliminó al gran favorito y defensor del título, el serbio Novak Djokovic, que se retiró lesionado en el tercer set del duelo de cuartos de final.

Lo mismo sucedió con el búlgaro, Grigor Dimitrov, 78 del mundo, quien eliminó al segundo de los Big 3, el suizo Roger Federer, en los cuartos de final, y luego vio como Medvédev fue superior en el partido de semifinal que ganó el tenista ruso por 7-6 (5), 6-4, 6-3 para conseguir el pase a la primera final del US Open y de un torneo de Grand Slam.

Además, Medvédev alcanzó el triunfo número 50 de la temporada, algo que no ha logrado ningún otro jugador del circuito de la ATP, sobre todo a uno como lo es Rafael Nadal.

"Creo que fue mejor jugador en el primer set. Creo que tuve suerte de ganarlo. Entonces el impulso cambió por completo. Creo que después, estaba jugando mejor que él", admitió Medvédev previo al duelo contra Rafael Nadal.

El ruso de 23 años se hizo un nombre por primera vez en el US Open, al llegar a la final, pero también por ganarse la ira de los espectadores con los malos gestos que tuvo en la pista con un recogepelotas y luego el dedo mediano que le sacó al público.

Medvedev se enfrentará a Nadal por segunda vez. La primera fue el pasado agosto cuando jugaron la final del Masters 1.000 de Canadá y el tenista español lo arrolló en dos sets corridos, 6-3 y 6-0.

A qué hora juegan EN VIVO Nadal vs Medvédev por ESPN Play, DAZN y Eurosport España

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 2.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 6.00 a.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Rafael Nadal vs Medvédev vía ESPN y Eurosport

Perú: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

España: Eurosport, Eurosport 1, DAZN y Movistar.

México: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Argentina: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Chile: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Uruguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Honduras: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Costa Rica: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Cómo ver ESPN EN VIVO Rafael Nadal vs Medvédev por US Open 2019 | Canales TV

DirecTV (Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Dónde ver Eurosport EN VIVO Nadal vs Medvédev vía DAZN por Abierto de Estados Unidos

Eurosport 1: Tiene los derechos exclusivos para España.

Eurosport 2: Otra opción por el dial 61 de Movistar y también disponible en DAZN con la narración de sus comentaristas habituales.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Nadal vs Medvédev: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Rafael Nadal: 1.17

Daniil Medvédev: 5.05

Casa de apuestas: Inkabet

Rafael Nadal: 1.16

Daniil Medvédev: 5.50

Casa de apuestas: Betsson

Rafael Nadal: 1.17

Daniil Medvédev: 5.00

Casa de apuestas: Te Apuesto

Rafael Nadal: 1.12

Daniil Medvédev: 3.90

Casa de apuestas: bet365

Rafael Nadal: 1.16

Daniil Medvédev: 5.50

Casa de apuestas: bwin

Rafael Nadal: 1.18

Daniil Medvédev: 5.00

Casa de apuestas: Rivalo

Rafael Nadal: 1.17

Daniil Medvédev: 5.00

Casa de apuestas: Betfair

Rafael Nadal: 1.17

Daniil Medvédev: 5.00

Ver Rafael Nadal vs Daniil Medvédev vía Live Stream ESPN Play

1) Sling TV: US$25 mensuales con el plan Orange que incluye ESPN y ESPN2, pero puedes hacer una prueba gratis del servicio si no lo has hecho.

2) YouTube TV: US$50 mensuales, pero puedes también ver partidos gratis si no has hecho una prueba del servicio.

3) Hulu with Live TV: US$45 mensuales, pero también tienen un periodo de prueba gratis.

4) PlayStation Vue: US$50 mensuales y también ofrece periodo de prueba para ver partidos gratis.

5) DirecTV Now: US$50 mensuales, pero también ofrece periodo de prueba.

Qué es el US Open o Abierto de Estados Unidos

El Abierto de los Estados Unidos (en inglés, US Open) antiguamente conocido como Campeonato Nacional de Estados Unidos es el cuarto y último torneo Grand Slam de tenis de la temporada. Se disputa anualmente entre agosto y septiembre, en cinco modalidades: individuales de hombres y mujeres, dobles de hombres y mujeres y dobles mixtos, aunque existen también torneos adicionales para jugadores juniors y seniors. Desde 1978, el torneo se disputa en el USTA Billie Jean King National Tennis Center (renombrado así en 2006), en Flushing Meadows, Nueva York.