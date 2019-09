Nadal lloró desconsoladamente tras ganar el US Open 2019 [VIDEO]

Tenis EN VIVO | Lágrimas de un campeón. Rafael Nadal es la leyenda viviente del tenis. En un encuentro que duró cinco horas, el español superó 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4 a Daniil Medvedev y se quedó con el US Open 2019. Sumando su 19 grande a lo largo de toda su carrera deportiva. Toda una leyenda.

Tras realizar el punto que le dio la victoria,Rafael Nadal rompe en llanto. Como se puede apreciar en el vídeo, el español se quiebra de la emoción y alzando los brazos- en señal de triunfo-, agradeció al público por su aliento.

Rafael Nadal está a un Grand Slam de igualar al suizo Roger Federer como uno de los máximos ganadores de los grandes. El tenista español es una leyenda viva del tenis y gracias a este torneo se encuentra a un paso de seguir haciendo historia.

"Sigo jugando, aquí estamos. Cuando llegué mi meta era producir chances para completar el gran objetivo, me di otra chance, como hice en Wimbledon, en Australia, como lo hice en Roland Garros, eso es lo que me da satisfacción, me da felicidad", señaló Rafa en la previa del encuentro.

¿Cuántos Grand Slam ha ganado Rafael Nadal?

Rafael Nadal ganó 19 Grand Slam. El tenista español es uno de lo máximos ganadores en la historia del tenis."Claro que quiero ser el que alcance la mayor cantidad de Grand Slams, pero todavía duermo muy bien sin tenerlos, estoy feliz con mi carrera, feliz con lo que estoy haciendo. Voy a seguir trabajando duro para tener más chances" de sumar", señaló Rafa.