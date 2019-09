Medvédev y sus emotivas palabras al público tras caer ante Nadal por la US Open [VIDEO]

Rafael Nadal nos volvió a mostrar su talento, entrega y amor por el tenis en una de sus competencias más emocionantes a lo largo de su carrera. El español consiguió esta noche hacerse del título de la US Open, esto en una jornada irrepetible. El tenista logró vencer al ruso Daniil Medvédev, con quien luchó por más de 4 horas y 50 minutos en Nueva York. Ambos se llevaron más que experiencia.

Luego de culminado el cotejo y tras salir Rafael Nadal, campeón; el español no tuvo más que palabras de agradecimiento para con su contrincante, el ruso Medvédev, quien le dio pelea hasta el último punto de todos los sets jugados. El español se mostró agradecido por la partida que ambos jugaron. Cabe señalar que Nadal consiguió sumar su título número 19 de Grand Slam.

“Fue una gran final, por momentos pensé que tenía las cosas bajo control, pero tengo que felicitar Daniil porque gracias a él he tenido uno de los mejores veranos desde que he jugado al tenis, hoy el mundo vio por qué es el número 4 del mundo, esa manera de batallar es admirable, tendrás muchas otras oportunidades. Es una de las noches más emotivas de mi carrera”, expresó Nadal.

Sin embargo, quien también se llevó los aplausos y el respeto de los cientos de espectadores que se dieron cita en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York para presenciar esta competencia de talla indiscutiblemente internacional, fue Daniil Medvédev. El ruso reconoció que al inicio supo que la gente no lo quería, ya que el gran favorito desde siempre fue Rafael Nadal, pero al pasar las horas, supo también que el público empezó a ofrecerle respeto por la categoría que mostró en las diferentes partidas.

“Ví al público cambiar durante el torneo, primero me odiaron, después me quisieron... bueno yo solo quiero decir que soy un ser humano como cualquiera que comete errores y pido disculpas por eso”, agregó el deportista ruso dirigiéndose al público que presenció el encuentro entre ambos tenistas por la final de la US Open.

Por otro lado, el ruso subcampeón de la competencia, expresó: “Quiero felicitar a Rafael Nadal por el título 19 y felicitarlo por su gran carrera, fue increíble jugar contra él, me quedé impresionado al momento de su presentación con la gran cantidad de títulos, en ese momento me puse a pensar: Y si hubiera ganado yo, ¿qué hubieran mostrado? Gracias porque eres grande y generas mucho para muchos chicos”, concluyó.