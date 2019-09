Laver Cup: Roger Federer, Rafael Nadal y Nick Kyrgios serán los protagonistas de este importante torneo de tenis

Todo listo para la tercera edición de la Laver Cup. Este viernes comienzo el torneo en Ginebra, Suiza, en donde los diversos equipos europeos buscarán la gloria.

El cuadro del ‘Viejo Continente’, que tendrá como capitán a Björn Borg, parte como el favorito ya que es el actual campeón y buscará retener el título. Argumentos de sobra tienen ya que el equipo está conformado por Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas

La lista del equipo de Europa la completan Fabio Fognini y Roberto Bautista, como el sexto tenista y el séptimo, respectivamente.

Pero proclamarse bicampeones no será una tarea sencilla. Su rival, llamado “resto del mundo” también ha ido con lo mejor de lo mejor. John McEnroe tendrá en la banca a sus compatriotas John Isner, Taylor Fritz y Jack Sock; completan la plantilla los canadienses Milos Raonic y Denis Shapovalov, y el australiano Nick Kyrgios.

Este último tenista, se mostró emocionado por volver a ser parte de la Laver Cup y expresó lo siguiente: “Tengo muchos recuerdos geniales, espero haya partidos increíbles”.

La Laver Cup reparte jugosos premios para los campeones y va desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de setiembre. Los encuentros se llevarán a cabo en cancha dura bajo techo.

Todas las miradas estarán puestas en lo que pueda hacer Rafael Nadal. El español llega a este torneo luego de conseguir su cuarto US Open.

“The problem is we’re playing indoors, best of three, super tiebreaker in the third, and we’re playing against big servers who like the indoors and all have a big forehand." - @rogerfederer | #TeamEurope https://t.co/CFRxn7puiq pic.twitter.com/Wa2RD0xMAb