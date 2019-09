Laver Cup 2019 Europa vs resto del mundo [EN VIVO] con Federer, partidos y horarios del día 1 del torneo

Laver Cup EN VIVO | Este viernes inicia en el Palexpo de Ginebra, Suiza, el torneo que pondrá a Europa, con Roger Federer y Nadal a la cabeza, contra el 'Resto del mundo'. A continuación, conoce los partidos y horarios del primer día del certamen de tenis.



A Federer, y Nadal, que no participó el pasado año por lesión, les acompañan en el combinado europeo el austríaco Dominic Thiem, el alemán Alexander Zverev, y dos debutantes, el griego Stefanos Tsitsipas y el italiano Fabio Fognini.



Los partidos a tres sets, que se disputan hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones (Palexpo) de Ginebra, una instalación para 17.000 espectadores junto al aeropuerto local, se inician este viernes con un duelo entre Thiem y Shapovalov, al que seguirán los enfrentamientos Sock-Fognini y Tsitsipas-Fritz.



El último partido de la jornada de Laver Cup, el de de dobles, pondrá cara a cara a la pareja formada por Federer y Zverev con el dueto Sock-Shapovalov, por lo que Nadal será el único europeo que no disputará partidos este viernes, y esperará a su debut el sábado con un contrincante aún no decidido en sorteo.



La Laver Cup servirá para ver de nuevo a Nadal después de su victoria en el US Open, que le dio el 19º Grand Slam de su carrera, y quizá en sus últimos partidos oficiales antes de su boda con Francisca Perelló, el 19 de octubre en Pollença (Mallorca), a menos que en la semana previa al enlace acuda al Masters 1000 de Shanghái, todavía sin confirmar.

Partidos del día 1 de Laver Cup 2019 (hora peruana)

6 a.m. Dominic Thiem (Europa) vs Denis Shapovalov (Mundo)

6 a.m. Fabio Fognini (Europa) vs Jack Sock (Mundo)

12 p.m. Stefanos Tsitsipas (Europa) vs Taylor Fritz (Mundo)

12 p.m. Roger Federer /Alexander Zverev vs Denis Shapovalov / Jack Sock

(Gráfica con los horarios en Europa)



Dónde ver el Laver Cup 2019: día 1



Perú: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN3 , FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Argentina: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Ecuador: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Uruguay: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Paraguay: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Venezuela: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Colombia: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Chile: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Bolivia: ESPN, ESPN Play Sur, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

España: Movistar Liga de Campeones y Bein Sports.

México: ESPN, ESPN Play Nore, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Costa Rica: ESPN, ESPN Play Nore, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

Honduras: ESPN, ESPN Play Nore, ESPN +, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play y FOX Sports 3.

La broma de Federer a Nadal en la Laver Cup