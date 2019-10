Perú enfrentará a la Suiza de Roger Federer por la Copa Davis 2020 [FOTO]

Este jueves se realizó el sorteo de la Copa Davis, el torneo de tenis más importante del mundo, en donde Perú enfrentará a la Suiza de Roger Federer por los Play-offs del Grupo Mundial 2020.

Para esta edición, la Copa Davis tendrá un formato global, con ello, se eliminarán las zonas continentales para que existan más choques entre países de diferentes partes del mundo.

Londres fue sede del sorteo de la Copa Davis por lo que muchos peruanos estuvieron atentos y se conoció que la ‘Blanquirroja’ chocará con la complicada suiza de Roger Federer y Stanislas Wawrinka.

Este enfrentamiento corresponde a una de las llaves de los Play-offs del Grupo Mundial I y tendrá como fecha del 6 al 7 de marzo del próximo año.

El equipo peruano de tenis logró acceder a esta instancia luego de su triunfo ante El Salvador en abril último por el Grupo II de la zona americana.

Por el lado de Suiza, el cuadro helvético no pudo ante Rusia cayendo 3-1 por lo que ahora le toca verse las caras con Perú.

El principal referente de Suiza es la leyenda viva del tenis, Roger Federer. El número tres del mundo podría ser parte del elenco que enfrente a la ‘Blanquirroja’, aunque en su última presentación, el equipo estuvo integrado por Henri Laaksonen, Marc-Andrea Huesler, Jakub Paul, Sandro Ehrat y Jerome Kym.

Cabe mencionar que el equipo peruano está conformado por Juan Pablo Varillas, Nicolás Álvarez, Arklon Huertas del Pino, Conner Huertas del Pino y Sergio Galdós y son dirigidos por América ‘Tupi’ Venero.

- Suiza vs. Perú (local)

- Barbados vs. Noruega (local)

- Portugal vs. Lituania (local)

- China vs. Rumania (local)

