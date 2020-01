Nick Kyrgios y su noble gesto para los afectados por los incendios en Australia

Nick Kyrgios, muy conocido por sus controvertidos comportamientos en el tenis, anunció que donará dinero a favor de los incendios que están afectando su natal Australia, sede de la próxima ATP Cup.

El australiano anunció que donará 200 dólares por cada uno de los saques directos (ace) que anote en sus partidos de la ATP Cup y el Open de Australia, los dos torneos que disputará este mes.

“Estoy iniciando el apoyo para todos aquellos afectados por los incendios. Donaré 200 dólares por cada ace que marque durante el verano”, escribió Kyrgios en su cuenta de Twitter.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned