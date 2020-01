Con Rafael Nadal, España enfrenta a Georgia en la ATP CUP: Horario y guía de canales

En medio de las polémicas, Rafael Nadal hará su debut en la ATP CUP. El actual número uno de tenis forma parte de la delegación de España y este sábado 4 de enero se medirá ante Georgia. La 'Armada' quiere quiere celebrar en el calor de Australia.

Ganar la Copa Davis quedó en el pasado, Rafael Nadal quiere seguir regalando a alegrías a los suyos y por esa razón, se prepara para participar en el primer ATP Cup de 24 países.

Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos y Feliciano López completan la nómina de España. Rafael Nadal es el máximo referente de la escuadra europea y se refirió sobre la posible unificación entre la Copa Davis y el ATP.

El tenista de 33 años se refirió a su próxima gran competencia, Los Abiertos de Australia. 'Rafa' indicó que se toma con responsabilidad su participación en en el ATP CUP.

Here is your schedule of play for Day 2 of the #ATPCup. #Sydney | #Brisbane | #Perth pic.twitter.com/ib9jF02IGp