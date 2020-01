Rafael Nadal logra histórica clasificación de España a la final de la ATP Cup [VIDEO]

Rafael Nadal lo hizo de nuevo. El número uno del mundo consiguió la clasificación de España a la final de la ATP Cup 2020 tras vencer a Alex de Miñaur de Australia en las semifinales del torneo.

Los españoles definieron la serie ante los australianos en solo dos encuentros. En el primer partido Roberto Bautista venció 6-1 y 6-4 a Nick Kyrgios en una hora con 21 minutos de juego.

Rafael Nadal enfrentó a Álex de Miñaur y sufrió para vencerlo. El primer set se lo llevó el australiano por 6-4, luego lo igualó el español con un 7-5 y finalmente 'Rafa' salió triunfante con un 6-1 en el tercer set.

Pese a la victoria española, igual se debió jugar el partido de dobles entre los australianos Guccione y Peers frente Pablo Carreño y Feliciano López. El resultado será intrascendente.

El grupo español, capitaneado por Francis Roig, se enfrentará este domingo a la Serbia de Novak Djokovic, quien superó a Rusia por 3-0.

Congratulations 🇪🇸 #TeamSpain on making the #ATPCup Final!



After @BautistaAgut's earlier triumph, @RafaelNadal def. Alex de Minaur 4-6 7-5 6-1, to secure victory for the Spaniards.#AUSESP pic.twitter.com/jPte3gP7fg