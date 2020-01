ATP Cup 2020: Serbia de Novak Djokovic venció a España de Nadal y se proclamó campeón mundial [VIDEO]

Novak Djokovic sigue regalando alegría a Serbia. En un duelo plasmado de emociones y jugadas que quedarán registradas en la historia, 'Nole' venció la serie a España de Rafael Nadal y se proclamó campeón del ATP CUP 2020.

En el último duelo, en el que definía la serie, la pareja serbia de dobles, Djokovic y Troicki, superó 6-3 y 6-4 a la dupla española Carreño y Feliciano López.

En los encuentros individuales, el tenista español Roberto Bautista superó 7-5 y 6-1 al serbio Dusan Lajovic. En el segundo partido, Novak Djokovic ganó a Rafael Nadal por 6-2 y 7-6 (4) en una hora y cincuenta y cinco minutos de juego.

Una victoria que llena de ilusión a la selección de Serbia. El campeón de la Copa Davis quería ganar el ATP Cup pero no pudo con el poderío del equipo de Nole.

“Por mucha ilusión que me haga jugar este dobles, soy honesto conmigo mismo: Feliciano y Pablo están muy bien y hay que confiar en ellos. Llevo muchas horas en pistas en los últimos días. Físicamente voy un poco justo de energía y también tengo algunas molestias”, declaró Nadal tras el duelo con 'Nole' para señalar las razones de su ausencia en el partido definitorio.

La final de la ATP Cup tuvo este domingo uno de sus partidos más emocionantes. Novak Djokovic venció a Rafael Nadal por 6-2 y 7-6 e igualó la serie entre España y Serbia.

