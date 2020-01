¿No le gustó? Federer le respondió a Buffon por compararlo con Lionel Messi

El mundo del tenis se paraliza durante estas dos semanas, pues el primer Grand Slam de este 2020, el Abierto de Australia, comenzó este domingo con la participación de uno de los considerados mejor de la historia de este deporte, Roger Federer.

El tenista suizo dejó mucho que hablar en su estreno en este torneo, pues a la par de su victoria ante Steve Johnson por 3-0, Roger Federer aclaró la comparación hecha por Gianluigi Buffon hace algunos meses quien lo señaló como el Lionel Messi del tenis.

Cabe señalar que, en octubre del 2019, Buffon aseguró que Federar y Nadal eran como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el tenis: "Leo es como Federer y Cristiano se parece más a Nadal. Les veo así a los dos y me parece una comparación muy congruente y razonable. Federer es de clase infinita, mientras que Nadal es perseverancia, sudor y también talento, de lo contrario no puedes ganar todos los Grand Slams que logró".

Por ello, Federer aprovechó la conferencia de prensa post victoria en el Abierto de Australia para responderle al portero italiano. El suizo negó esta comparación y aunque reconoció lo que ha hecho Lionel Messi en el fútbol, afirmó no haber visto mucho al astro argentino.

“Es difícil para mí opinar porque no los he visto jugar lo suficiente. Es más una visión general… Lo que Messi y Ronaldo han hecho por el fútbol y lo que son individualmente es increíble, también como integrantes de sus equipos, sino no hubieran logrado el éxito que tuvieron”, expresó Federer en un inicio.

Por último, el actual número tres del mundo se animó a entrar al juego de las comparaciones señalando que Dominic Thiem sería el Kylian Mbappé del deporte blanco: “Alguien veloz, como Dominic Thiem. Alguien fuerte, así que debería ser él. Además, le gusta el fútbol”.