¡Volvió a ganarle! Cori Gauff, de tan solo 15 años, eliminó a Venus Williams del Abierto de Australia [VIDEO]

Volvió a ser su pesadilla. Cori Gauff, con tan solo 15 años, se ha dado el lujo de eliminar hasta en dos ocasiones, a la múltiple campeona de dobles y singles: Venus Williams, quien nada pudo hacer ante la gran performance de su compatriota.

Resulta que Gauff le tocó enfrentar a la mayor de las hermanas Williams, hecho que acaparó la atención del público ya que, en el último Wimbledon, la joven promesa del deporte blanco saltó a la fama tras dejarla eliminada.

Ahora último, ‘Coco’ nuevamente se mete a la historia no solo por ser la tenista con menor edad en disputar el Abierto de Australia, sino porque es la segunda vez que eliminada a Venus Williams de un Grand Slam.

"One a legend, the other hurtling towards that status".



One of the highlights of Day 1 was Coco's straight sets win over Venus 🤩#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/1CNxWqSMmS