Rafael Nadal venció a Federico Delbonis y clasificó a la siguiente ronda del Australian Open 2020

Rafael Nadal sigue a paso firme en el Australian Open y esta vez su víctima fue el argentino Federico Delbonis, a quien lo venció 6-3, 7-6 y 6-1 clasificando a la siguiente ronda con el solo objetivo de llegar a la final.

El ibérico volvió a demostrar por qué es uno de los candidatos a quedarse con el primer Grand Slam del año al ofrecer un recital de tenis en el Rod Laver Arena. El primer set acabó 6-3. Relativamente cómodo para el actual número 1 del mundo.

Ya en el segundo set, el argentino dio su máximo esfuerzo y tuvo a mal traer a Nadal durante varios minutos. Es más, el sudamericano casi se impone, pero 'Rafa' despertó y lo dio vuelta imponiéndose 7-6.

Para el tercer set, se vio a un Federico Delbonis extenuado tras jugarle de igual a igual a Nadal anteriormente por lo que fue cuestión de trámite para que el español selle su pase a la siguiente ronda del Australian Open 2020.

Rafa triumphs 💪 The World No.1 def. Federico Delbonis 6-3 7-6(4) 6-1 to reach the #AusOpen third round for the 14th time. #AO2020 pic.twitter.com/Se09nwvwUU

Tweets by AustralianOpen

Rafael Nadal clasificó a esta etapa luego de dejar en el camino al boliviano Hugo Dellien, que nada pudo hacer ante el poderío del actual número 1 del mundo. Además, el ibérico sabe que es vital llegar a la final si quiere seguir siendo el líder el ranking ATP.

Signed, sealed and delivered 📩@johnhmillman fights hard to down the 31st seed Hubert Hurkacz 6-4 7-5 6-3, and keep his #AO2020 fairytale alive.#AusOpen pic.twitter.com/rzqIkBuM1N