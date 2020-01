Tenis: Cori Gauff eliminó a Naomi Osaka, actual campeona del Abierto de Australia [VIDEO]

Sigue haciendo historia. La joven tenista Cori Gauff viene dando la hora en el Abierto de Australia ya que tras dejar en el camino a rivales como su compatriota Venus Williams y la rumana Sorana Cirstea, ahora último acaba de eliminar a la actual campeona.

Tenis: Cori Gauff eliminó a Naomi Osaka, actual campeona del Abierto de Australia

La norteamericana de tan solo 15 años dio una verdadera exhibición de tenis en Melbourne Park y se impuso por 6-3 y 6-4 a Naomi Osaka, quien buscaba repetir lo hecho en la edición del año pasado.

Cori Gauff entró al partido con el solo objetivo de conseguir la victoria. Desde el comienzo tomó el dominio, tuvo mucha potencia y, además, ofreció grandes servicios lo que generó que se gané al público que no dejaba de alentarla desde las gradas.

“De cada triunfo se aprende algo, ya sea ante la número uno del mundo como de una ante una rival que está fuera del top 50. Hoy sabía de la dificultad del encuentro y estuve concentrada en todo momento. Sabía que si me mantenía tranquila tendría mis oportunidades a la hora de pelear por la victoria”, declaró Gauff.

La estadounidense agregó lo siguiente: “Como he dicho antes, de cada partido se aprenden cosas. Del último duelo en el US Open aprendí a contrarrestar el ritmo de su bola. Naomi es una de las jugadoras que juega más rápido en el circuito. Creo que en el US Open no estaba preparada para afrontar un partido de esas características, pero ya hoy sí me he encontrado”.

Como se recuerda, en el 2019, Gauff alcanzó los octavos de final de Wimbledon y Abierto de Australia. Sin embargo, le tocó enfrentar rivales como Simona Halep y Naomi Osaka, respectivamente, que no le permitió seguir en carrera.

Ahora último, tras lograr meterse a la cuarta ronda del Abierto de Australia, la norteamericana se verá las caras con otra compatriota. Sofia Kenin venció a la china Zhang Shuai y también buscará seguir a paso firme rumbo a la final del primer Grand Slam del año.