El tenista brasileño Joao Souza fue suspendido de por vida por arreglos de partidos

La carrera del brasileño Joao Souza en el tenis llegó a su final. El jugador de 31 años fue suspendido de por vida por la Unidad de Integridad de Tenis (TIU) por arreglo de partidos entre los años 2015 y 2019.

Souza tendrá que pagar una multa de 200 mil dólares. La investigación de la Unidad de Integridad determinó que en los años 2015 y 2019, Joao cometió diversas faltas al Programa Anti-Corrupción del Tenis.

El actual 742° en el ranking ATP es sentenciado por armaños de partidos en torneos Challenger y Futures que se disputaron en países como Brasil, México, Estados Unidos y República Checa.

Otra de las normativas que fueron violadas por el tenista es no alertar a las autoridades de los ofrecimientos de corrupción que estaba recibiendo, no cooperó con la TIU, destruyó evidencia y pidió a otros jugadores que no hicieran su mejor esfuerzo.

Crónica de una sanción anunciada

En marzo de 2019, Joao Souza fue vetado de las competencias de manera provisional. El 14 de enero se realizó en audiencia en Londres. La suspensión definitiva se hizo efectiva a partir del 24 de enero de 2020.

En el 2015, Souza disputó el partido individual más largo en la historia de la Copa Davis. El brasileño se enfrentó al argentino Leonardo Mayer, el partido duró seis horas y 43 minutos y tuvo como ganador al jugador gaucho.