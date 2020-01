Rafael Nadal y su contundente respuesta sobre Nick Kyrgios, su próximo rival en el Abierto de Australia

Nick Kyrgios y Rafael Nadal cumplieron con sus deberes y clasificaron a la cuarta ronda del Abierto de Australia 2020. Ahora, ambos tenistas tendrán que enfrentarse por la cuarta ronda del primer Grand Slam del año.

Rafael Nadal y su contundente respuesta sobre Nick Kyrgios, su próxima rival en el Abierto de Australia

Pero este duelo no será uno más del montón tanto para Kyrgios y Nadal. Resulta que tiempo atrás, el australiano tuvo una acción más que polémica con el español en un choque por Wimbledon lo que generó que desde allí, se manden indirectas cuando han hablado en público.

Es más, ahora último, en el reciente Australian Open 2020, en uno de sus partidos, Nick Kyrgios imitó algunos gestos de Rafael Nadal, hecho que no pasó desapercibido ni para las cámaras de televisión ni para los seguidores del tenis.

Es más, su video se hizo viral en cuestión de segundos generando malestar en lo fanáticos de Rafael Nadal que criticaron el accionar de Kyrgios a quien tildaron de “irrespetuoso” y de “no saber comportarse a la altura”.

Nick Kyrgios recibió advertencias por la tardanza para realizar su servicio. ¿Qué hizo? Imitó los gestos de Nadal al sacar. ¡Se río hasta el juez de silla! pic.twitter.com/HLGdc4nlwJ — Tenis Zone (@TenisZoneOk) January 23, 2020

Tras su triunfo ante su compatriota Pablo Carreño, Rafael Nadal fue consultado sobre Nick Kyrgios, a quien enfrentará en la cuarta ronda del Australian Open y encendió aún más el choque.

“Yo he venido aquí a jugar a tenis”, fue lo primero que dijo el español. Segundos después, ‘Rafa’ añadió lo siguiente: “No lo conozco personalmente para tener una opinión clara, honestamente. Es evidente que cuando hace esas cosas, en mi opinión, no es bueno, no me gusta. Cuando juega buen tenis y muestra su pasión por el tenis, es un jugador positivo para nuestro circuito. Y yo quiero un circuito más grande, no uno más pequeño”.

Por último, Rafael Nadal dijo que “los jugadores que hacen más grande el circuito son importantes” en referencia a ciertas actitudes que ha tenido Nick Kyrgios en su presente campaña del Australian Open 2020.

Rafael Nadal vs Nick Kyrgios | El australiano no se quedó callado

Nick Kyrgios sufrió más de la cuenta para eliminar al serbio Karen Jachanov. El local tuvo que esforzarse al máximo y forzar un quinto sed para clasificar a la siguiente ronda del Australian Open 2020.

“No conozco a Rafa, nunca he salido con él ni nada por el estilo. Así que realmente no sé cómo es. Él no me desagrada, no lo conozco como persona. Somos dos tenistas diferentes. Lo hacemos todo completamente diferente”, señaló el tenista de 24 años.