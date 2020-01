Roger Federer ya está en los cuartos de final del Austalian Open [VIDEO]

Se sufre, pero se goza. Roger Federer sigue firme en su camino hacia la final del Abierto de Australia tras dejar en el camino al húngaro Marton Fucsovics, quien logró robarle un set al suizo y por momentos estuvo cerca de eliminarlo.

‘Su Majestad’ salió con todo al campo de juego del Rod Laver Arena de Melbourne Park, pero se encontró con un Fucsovics que buscaba dar el golpe en la presente edición del Abierto de Australia ganándole 6-4.

Para el segundo set, el suizo se acomodó mejor en el campo de juego y sacó a relucir su mejor tenis para apabullar al húngaro por 6-1 e igualar el marcador 1-1. Luego de ello, Federer repitió la fórmula ganando lo siguiente por un doble 6-2.

Tennis 1️⃣0️⃣1️⃣@rogerfederer gets back to basics to record his 101st #AusOpen win over Fucsovics.



"I had to figure it out, finally found a way at the start of the second set and from there, things got a little bit easier.”



Match report ➡ https://t.co/Ob08w3E67F#AO2020 pic.twitter.com/VHdZmf7bg8