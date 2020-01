Nadal vs Kyrgios [EN VIVO vía ESPN] partidazo de cuartos de final del Australian Open 2020 de tenis

Rafael Nadal vs Nick Kyrgios EN VIVO protagonizarán el duelo más llamativo de cuartos de final de Australian Open 2020. El candente encuentro de tenis se disputará en Melbourne Park, que tendrá lugar a partir de las 3 a.m. (hora peruana) y será transmitido a través de ESPN. Sigue todos los detalles con Libero.pe.

Nadal vs Kyrgios EN VIVO: MINUTO A MINUTO

Tweets by atptour

¿Cómo llegan Nadal y Kyrgios?



No será un duelo sencillo para ninguno de los dos. Rafael Nadal, número 1 del mundo, consiguió su boleto a los cuarto de final luego de derrotar a su compatriota Pablo Carreño por tranquilamente en 3 sets.

Del otro lado está el australiano Nick Kyrgios -23° del ranking ATP- y siempre llama la atención por su estilo de juego y comportamiento en los partidos. Él llegó a esta instancia tras vencer a Karen Jachánov.

Rivalidad Nadal vs Kyrgios

Sin duda, será un duelo aparte entre ambos ya que tienen diferencias fuera del campo de tenis.

"Cuando está dispuesto a jugar su mejor tenis y juega con pasión, forma parte de los jugadores que añaden un plus a nuestro circuito. Pero cuando hace de las suyas, por supuesto que eso no me gusta", apuntó Nadal.

“Él es uno de los más grandes de todos los tiempo. También leí que él piensa que yo soy bueno para el deporte”, dijo por su parte Kyrgios.

¿Cuántos títulos tiene Nadal en Grand Slam?

Nadal busca llegar a su título número 20 en la historia de Grand Slam, un récord que ostenta Roger Federer y que el manacorí aspira a alcanzar.

A qué hora se juega EN VIVO Nadal vs Kyrgio | hora peruana

Perú: 3.00 a.m.

México (Centro): 2.00 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 a.m.

México (Noroeste): 2.00 a.m.

Ecuador: 3.00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 a.m.

Estados Unidos (Texas): 3.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 a.m.

Colombia: 3.00 a.m.

Argentina: 5.00 a.m.

España: 9.30 a.m.

España (Islas Canarias): 8.30 a.m.

Uruguay: 5.00 a.m.

Paraguay: 5.00 a.m.

Chile: 5.00 a.m.

Brasil: 6.00 a.m.

Bolivia: 4.00 a.m.

Venezuela: 4.00 a.m.

Canadá: 4.00 a.m.

Costa Rica: 2.00 a.m.

Guatemala: 2.00 a.m.

Honduras: 2.00 a.m.

El Salvador: 2.00 a.m.

Puerto Rico: 4.00 a.m.

República Dominicana: 4.00 a.m.

CANALES PARA VER EL Nadal vs Kyrgios

Argentina: ESPN 2

Brasil: ESPN Brasil

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

España: Movistar+

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL Nadal vs Kyrgios?

Si quieres seguir en Internet el Nadal vs Kyrgios, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen.