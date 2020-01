Rafael Nadal al borde de las lágrimas: "Pau Gasol me dijo que Kobe siempre estará con nosotros"

Visiblemente afectado, el tenista español Rafael Nadal se manifestó sobre el sensible fallecimiento de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero. La referida declaración se desarrolló tras la victoria por 3-1 sobre Nick Kyrgios en los octavos de final del Australian Open 2020.

“Son días para olvidar, me he levantado a las 7 am, he mirado el movil y he visto la noticia que me habían mandado por whasts. Y me ha costado dos horas asimilarlo. Kobe Bryant es uno de los grandes deportistas de la historia. Nos hemos despertado con una noticia muy triste”, indicó Nadal.

En la entrevista que sostuvo postpartido con John McEnroe, el mallorquín reveló como llegó a conocer a Kobe Bryant. "Tengo a un amigo cercano que jugó con él durante mucho tiempo, Pau Gasol. Kobe tenía un gran espíritu de trabajo y sus ganas de mejorar constantemente le hicieron ser una inspiración para todos”, señaló.

“Lo conocí a través de Pau y aunque no tenía una relación cercana con él, yo había crecido con él y sus increíbles triunfos en el baloncesto. Es un atleta que es referencia en la historia del deporte”, agregó con la voz entrecortada. El público que se dio cita al evento acompañó la mención con un emotivos aplausos.

Kobe Bryant | Rafael Nadal elevó un gran pedido

Rafael Nadal pidió mantener en sus corazones a Kobe Bryant y a su menor hija, que también falleció en el lamentable accidente. “Que descanse en paz tanto él como su hija y que su familia lo pueda llevar de la mejor manera posible. Es uno de los días que quieres olvidar pero él estará siempre en nuestro corazón y en nuestras vidas siempre”, mencionó el n° 1 del ATP.

Previamente, Nick Kyrgios también realizó un emotivo homenaje a Kobe Bryant. Utilizó la remera de los Lakers con el número 8, dorsal que usaba el desaparecido basquetbolista norteamericano y que fue retirado por la referida institución cuando el deportista culminó su carrera.