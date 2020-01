Australian Open: Se conocieron a los clasificados para los cuartos de final [FOTO]

El Australian Open sigue regalando grandes encuentros y muchas emociones. Lo más resaltante de la llave de octavos de final fue el duelo que sostuvo Rafael Nadal y Nick Kyrgios, quienes no se dieron ventaja alguna.

Resulta que ambos tenistas se habían mandado varias indirectas ya que en un duelo el año pasado por Wimbledon, tuvieron un fuerte roce, lo que generó que su enfrentamiento en el primer Grand Slam de este año acapare toda la atención de los amantes del deporte blanco.

They don't call him the world No.1 for nothing ☝️🇪🇸



After 3 hours and 38 minutes @RafaelNadal def. Nick Kyrgios 6-3 3-6 7-6(6) 7-6(4) to advance to his 12th #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/a14tlkZWKt