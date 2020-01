Nadal vs Thiem EN VIVO: por el pase a semifinales del Australian Open 2020 

EN VIVO Nadal vs Thiem ONLINE EN DIRECTO estarán frente a frente este martes desde las 7:00 p.m. (hora peruana) por los cuartos de final del Australian Open 2020 en el Melbourne Park. Sigue la transmisión del partido con las incidencias por Líbero.pe.

Rafael Nadal y Dominic Thiem protagonizarán un atractivo choque en donde ambos tenistas buscarán su pase a las semifinales del Abierto de Australia tras pasar con éxito los octavos de final mostrando un gran tenis.

They don't call him the world No.1 for nothing ☝️🇪🇸



After 3 hours and 38 minutes @RafaelNadal def. Nick Kyrgios 6-3 3-6 7-6(6) 7-6(4) to advance to his 12th #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/a14tlkZWKt