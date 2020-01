Novak Djokovic se enfrentará a Roger Federer en la semifinal del Australian Open 2020

El tenista serbio, Novak Djokovic, atendió a los medios de prensa tras analizar la victoria que consiguió ante el canadiense Milos Raonic conseguida este martes 28 de enero, encuentro correspondiente a los cuartos de final del Open de Australia 2020: es el favorito para quedarse con el título.

'Nole' resaltó el nivel que ha mostrado Roger Federer ante Tennys Sandgren, a quien venció en un importante duelo: venía perdiendo en el tie break. "Lo que hizo hoy Roger fue asombroso. Ha demostrado una vez más el por qué es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Tiene un gen de los grandes campeones, ya que no se rinde nunca. En los momentos importantes, él está concentrado y sacar a relucir su mejor tenis", mencionó.

"Tennys ha hecho un partido sensacional y ha tenido sus posibilidades de poder ganar. De esas siete bolas de partido, hubo cinco en las cuales fueron intercambios y podría haber caído de su lado. Hay que darle todo el crédito a Federer. Sin duda si ha ganado es porque se lo ha merecido", agregó.

Novak Djokivic se refirió al sensible fallecimiento de Kobe Bryant

Djokovic lamentó el fallecimiento de Kobe Bryant, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero. "De este tipo de pérdidas no encuentro nada positivo. Quiero decir, para mí fue muy inesperado, un shock. Él tenía 40 años y estaba haciendo algo que acostumbraba hacer, ya que él viajaba mucho en helicóptero para entrenar, reunirse para negocios o simplemente para viajar. No es un plan que no acostumbrara hacer. Es realmente triste que tanto él como su hija hayan fallecido. Estoy desconsolado con lo sucedido. Es imposible no llorar con lo ocurrido. Él ha sido mi mentor y mi amigo", refirió.

Novak Djokovic sobre su duelo ante Roger Federer

El tenista serbio expresó su humildad al mencionar y resaltar el nivel que viene mostrando Roger Federer en la competencia. "Es cierto que Roger no me gana en Grand Slam desde 2012 pero cada partido tiene su historia. Cada vez que juego contra el tengo que dar lo mejor de mí, ya que es indudable que es uno de los mejores en este deporte. El año pasado en Wimbledon tuvo dos bolas de partido y acarició el título. Según he visto en sus partidos, no está a su mejor nivel, pero sigue siendo peligroso", agregó.

"Roger es Roger. Sabes que en partidos de este calibre siempre tiene un nivel de tenis alto, sea cual sea la superficie. Ha nacido para jugar partidos de este tipo", concluyó el jugador serbio que jugará ante el helvético el jueves en horario nocturno", agregó.