Federer tras derrota ante Djokovic en Australian Open: “Tenía un 3% de posibilidades de ganar”

El suizo Roger Federer comentó que este jueves tenía "un tres por ciento de posibilidades" de ganar al serbio Novak Djokovic, contra quien cayó por 7-6 (1), 6-4 y 6-3 en una de las semifinales del Australian Open



“También tengo que decir que si no hubiera visto posibilidades de ganar no hubiera saltado ni siquiera a la pista. Al principio le he incomodado, pero él luego ha encontrado la forma de cambiarlo”, explicó tras su tropiezo que le aleja de su título 21 en Grand Slam.



“Jugaba con nada que perder, eso es cierto. He intentado diferentes cosas: reducir los peloteos largos, subir a la red, variar el juego…”, agregó en su despedida de Melbourne Park.

El de Basileo aseguró que todavía desconoce el alcance de su lesión en el muslo y que lo único que espera es “llegar al cien por cien a Dubai”.



“Lo positivo es que no me siento peor que cuando he empezado el partido, eso es bastante bueno pero ahora hay que esperar a los resultados de las pruebas”, añadió.



“Tengo que estar muy feliz del torneo, no he jugado mi mejor tenis pero también lo podría haber hecho peor”, concluyó Federer.

Federer vs Djokovic: previa

El serbio es el campeón vigente del torneo y derrotó en los cuartos de final al canadiense Milos Raonic (35º), por 6-4, 6-3, 7-6 (7/1), sin muchas dificultades.

Novak Djokovic busca en Melbourne su 17º título de Grand Slam, que le acercaría al récord de 20 que tiene Roger Federer, el rival que tendrá al frente en las semifinales del Australian Open.

Federer venció al estadounidense Tennys Sandgren por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8) en un duelo que duró cuatro horas de juego. El tenista suizo reconoció que su rival

debió pasar y señaló una dolencia que pone en duda su presencia ante Djokovic.

Novak Djokovic y Roger Federer se verán las caras en la cancha por quincuagésima vez. Novak lidera 26-23 en los enfrentamientos entre ambos.

Djokovic presentó sus respetos a Federer después de su propia victoria sobre Raonic. “Roger es Roger. Sabes que siempre va a jugar a un nivel tan alto. Independientemente de la superficie y le encanta jugar este tipo de partidos con grandes rivalidades"

¿Cuántos títulos tiene Federer y Djokovic?

Roger Federer tiene 20 títulos de Grand Slam. Ganó seis veces el Australian Open, una vez el Roland Garros, el Wimbledon en 8 oportunidades y 5 trofeos del US Open.

Novak Djokovic ganó 7 veces el Australian Open, en una oportunidad el Roland Garros, cinco veces el Wimbledon y en tres ocasiones el US Open.

