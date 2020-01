Novak Djokovic y su admiración total por Roger Federer [VIDEO]

El Australian Open 2020 ya tiene a su primer finalista. Se trata de Novak Djokovic, quien dejó en el camino a Roger Federer tras vencerlo por 7-6 (7-1), 6-4 y 6-3 en un partido que no fue parejo ya que el suizo no pudo jugar en su verdadero nivel.

‘Su Majestad’ sufrió una lesión en su choque de cuartos de final con Tennys Sandgren. A pesar de ello, supo sacar su encuentro adelante venciéndolo en un verdadero duelo tras levantar hasta siete pelotas de partido.

Es por ello que muchos esperaban con ansias el choque entre dos leyendas vivas del tenis, aunque había preocupación de que las fuerzas no sean parejas, lo que al final terminó por ocurrir.

Ante este panorama y su posterior victoria, Novak Djokovic se rindió en elogios hacia Roger Federer. “Me sentí más con el control del partido en el segundo y tercer set. Nunca es fácil jugar contra Roger. Quiero decir, obviamente estaba sufriendo. Lo podías ver en su movimiento. Respeto a él por hacer todo lo posible”, declaró ‘Nole’.

Eso no fue todo, el actual número 2 del mundo, agregó lo siguiente: “Después de perder el primer set, se hizo un examen médico. Regresó y jugó todo el partido. Eso realmente merece respeto. Es triste que no estuviera en su mejor momento. Sigo pensando que jugó bastante bien. Estaba subiendo a la red y tratando de mezclar juego”.

Finalmente, Novak Djokovic confesó no saber en qué punto estaba la lesión de Roger Federer, pero también resaltó que “fue clave” ganar el primer set al ser “un punto de inflexión” más que clave.

"Respect. That's all I can say. I know how it feels when you are hurt on the court."@DjokerNole offers up huge respect for a battling @rogerfederer, who has never retired from a match in his whole career.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/2SyANlWbj3