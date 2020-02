Djokovic vs. Thiem EN VIVO: por la final del Australian Open 2020

Novak Djokovic vs. Dominic Thiem EN VIVO | Ver Tenis Gratis por Internet | Facebook Live Stream | HOY juegan (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN) por la final del Australian Open 2020.

Este partido se realizará en Melbourne y podrás seguir las incidencias y resumen de este encuentro a través de Libero.pe.

'Nole' es el gran favorito en este duelo. Además hay un plus especial para el serbio, ya que de ganar el título le serviría recuperar el puesto de número uno mundial que cedió a Rafael Nadal al final de la pasada temporada.

Novak Djokovic tiene 16 títulos de Grand Slam y está tercero en la tabla histórica después de Rafael Nadal que cuenta con 19 trofeos y Roger Federer, líder con 20 campeonatos.

Dominic Thiem jugó el miércoles más de cuatro horas contra Nadal, con tres sets ganados en el tie break, mientras que el viernes tuvo en las semifinales una gran batalla contra Zverev para imponerse en 3 horas y 42 minutos y así disputar el título con 'Nole'.

El historial entre ambos pone en ventaja al serbio, aunque es mínima. Han protagonizado un total de 10 enfrentamientos, con saldo de seis victorias y cuatro derrotas a favor del número dos del mundo. Esta será la primera ocasión que se enfrenten en el Australian Open y la tercera dentro de un Grand Slam, repartiendo triunfos.

Thiem ganó el año pasado el Masters 1000 de Indian Wells sobre superficie dura, derrotando a Federer en final.

Novak Djokovic vs. Dominic Thiem EN VIVO: horarios en el mundo

Perú 3:30 a.m. | ESPN

USA - Los Ángeles 12:30 a.m. |

México 2:30 a.m. |

Colombia 3:30 a.m. |

Ecuador 3:30 a.m. |

USA - Miami 3:30 a.m. |

Bolivia 4:30 a.m. |

Venezuela 4:30 a.m. |

Argentina 5:30 a.m. |

Brasil 5:30 a.m. |

Chile 5:30 a.m. |

Paraguay 5:30 a.m. |

Uruguay 5:30 a.m. |

España 9:30 a.m. |

Novak Djokovic vs. Dominic Thiem EN VIVO: ¿Dónde ver la final del Australian Open?

Si quieres ver la transmisión por Internet del encuentro entre Novak Djokovic vs. Dominic Thiem EN VIVO, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del duelo de tenis.