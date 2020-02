Djokovic y su mensaje para Dominic Thiem: "Él fue mejor que yo"

Novak Djokovic superó en una final plasmada de emociones a Dominic Thiem por 4-6, 6-5,6-2, 3-6 y 4-6. 'Nole' conquistó su octavo Australian Open en su exitosa carrera. Una victoria que le permite recuperar el primer lugar en el ranking mundial de la ATP.

'Nole' no pudo ocultar su emoción por su victoria en el Grand Slam, pero reconoció que Dominic Thiem es el futuro del tenis y que mereció ganar el Australian Open.

"Él fue mejor que yo. Probablemente un punto o un golpe nos ha separado. Podría haber caído de su lado. Tuve que sacar-volear en el cuarto y quinto set cuando tenía breakpoint en contra. Funcionó bien pero podría no haberlo hecho ya que no es algo que suele hacer", indicó 'Nole'.

Son 17 slams que gozan de su carrera deportiva. Lejos de mostrar su ilusión por superar el récord de Roger Federer, 'Nole' indicó que solo quiere disfrutar de los partidos.

"Mi equipo y otra gente me preguntaba cómo me sentía y les decía que estaba exhausto. Ha sido un mes exitoso pero largo en Australia. Probablemente, no podré ser consciente de los logros que he tenido en mi carrera hasta que me retire", señaló.