Marcelo Ríos y su dura crítica a la ATP: "Agassi dio positivo cuatro veces, pero lo ocultaron"

Marcelo Ríos es uno de los mejores tenistas de la historia. El chileno fue número 1 del mundo a finales de los años noventa. Sin embargo, no dudó en criticar a la ATP por cubrir el dopaje positivo de Andre Agassi en cuatro oportunidades.

"Lo atraparon cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la m..... Puros gringos metidos.En esa época los masters siempre eran un indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras", expresó el ex tenista en una entrevista al diario 'La Tercera'.

El chileno mostró su molestia por el cambio de superficie de tenis y consideró que esas modificaciones no permiten que el deporte se pueda desarrollar.

"Es el único deporte que cambia de superficie cuatro veces. Tampoco entiendo que haya dos saques en el tenis. Es como el Mulligan en el golf, cuando juegas con los amigos y puedes partir dos veces. Es absurdo", expresó.

Marcelo Ríos agradeció a Roger Federer por sus elogios

"Es un tipo que tenísticamente es perfecto. Que tenga la motivación de seguir ganando a esta edad… Me saco el gorro. Me quería para el Salón de la Fama. Que me elijan para el Salón de la Fama no me importa, no quiero ni estar.Pero que Federer ya haya dicho que soy uno de los mejores, para mí eso es más importante", indicó Marcelo Ríos.