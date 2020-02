Maria Sharapova anuncia que se retira del tenis por las constantes lesiones

Maria Sharapova, la rusa que es una de las leyendas del tenis, anunció que se retira. A sus 32 años, la ganadora de cinco Grand Slams, mundial, Copa Federación y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres señaló que no puede continuar más con su carrera deportiva por culpa de las constantes lesiones.

En las últimas temporadas, la tenista rusa tuvo que afrontar una dolencia crónica en el hombro derecho. En Open Australia, su última competencia, se vio que estaba trabajando con un médico español, Nacho Muñoz, para recuperar de sus dolencias musculares y alargar su carrera.

Dentro de un campo de juego y fuera de ella, María marcó una época en el tenis. Se convirtió en la deportista mejor pagada del planeta y a pesar de las diversas propuestas no cambió a su principal patrocinador.

Con una emotiva carta que fue publicada por Vanity Fair, María Sharapova se despidió del 'amor de su vida'. A pesar de los rumores y su lucha para continuar jugando, la tenista rusa decidió dar un paso al costado en su carrera deportiva.

La carta de María Sharapova

"¿Cómo dejar atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo alejarte de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que ambas, ese que te hizo llorar de manera indescriptible?¿Cómo decir adiós a un deporte donde encontraste una familia, unos fans que estuvieron a tu lado durante 28 años? Soy nueva en esto así que, por favor, perdonadme. Tenis, me estoy despidiendo de ti.

Jamás en mi vida llegué a pensar que sería capaz de ganar en los escenarios más grandes de este deporte, y en todas las superficies. Ni en mis sueños más salvajes lo pude llegar a imaginar.

Mi ventaja nunca fue sentirme superior a otras jugadoras, todo lo contrario. Se trataba de sentirme continuamente cayendo por un acantilado, una sensación que me hacía volver a la cancha constantemente para descubrir cómo seguir escalando. Fueron las pistas más importantes las que revelaron mi esencia. Una de mis claves, sobre todo, fue nunca mirar atrás y nunca mirar hacia delante. El tenis no hay forma de dominarlo, simplemente hay que seguir atentamente cada bola que te llega en la pista al mismo tiempo que tratas de calmar todos esos pensamientos incesantes en tu mente.

¿Quién es María Sharapova?

María Yúrievna Sharápova es una ex jugadora de tenis profesional y modelo rusa. Ha ganado cinco torneos individuales del Grand Slam y ha ocupado el número 1 de la clasificación de la WTA durante 21 semanas.​

¿Por qué se retira María Sharapova?

María Sharapova se retira del tenis profesional por las constantes lesiones que no le permitieron recuperar su mejor nivel.

¿Qué edad tiene María Sharapova?

María Sharapova tiene 32 años.

¿Cuántos títulos tiene María Sharapova?

Ganó cinco Grand Slams, mundial, Copa Federación y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres.

¿Cuánto mide y cuánto pesa María Sharapova?

María Sharapova mide 1.88 m y pesa 75 kg.