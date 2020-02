Nick Kyrgios se retira lesionado del Abierto de Acapulco y es abucheado por el público [VIDEO]

Nick Kyrgios se quedó sin posibilidad de revalidar su título en el ATP de Acapulco. El tenista australiano se retiró en el primer set del partido que sostenía contra el francés Ugo Humbert por una lesión

en la muñeca, pero lo que no esperaba fue la reacción del público.

El jugador australiano perdió el primer set por 6-3 ante su rival. Durante el descanso le informó al umpire que no seguía más en el partido. La gente en las tribunas empezó a abuchear y reclamarle a Kyrgios por su decisión.

“No me importa. Realmente, no me importa (la actitud del público). No estoy sano. He intentado venir, atendí a toda la prensa y traté de jugar para darle a los aficionados algo de tenis y esto es muy irrespetuoso”, disparó Nick Kyrgios ante los micrófonos.

Kyrgios reveló además que tenía esta dolencia en la muñeca desde el Abierto de Australia el mes pasado.

"La semana pasada ya no pude competir en Delray Beach. Vine aquí e intenté jugar pero obviamente, mi muñeca no está lista para jugar. Sentía dolor en cada revés. Es una pena después de todos los recuerdos que tenía aquí del año pasado", sostuvo.

El australiano era el campeón vigente del ATP Acapulco, ahora los nuevos favoritos a ganar el título son Rafael Nadal y Alexander Zverev.