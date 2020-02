Tenis: Rafael Nadal y su punto imposible en el Abierto de México [VIDEO]

¡Sigue imparable! Rafael Nadal sigue atravesando un gran momento y ya se metió a la final del Abierto de México. El experimentado tenista español no tuvo mayores problemas para vencer por 6-3 y 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov.

El actual número 2 del mundo ofreció un recital de su mejor tenis en las semifinales del Abierto de México. Además, Nadal se ganó los aplausos de los fanáticos del deporte blanco al hacer un punto que dejó a atónito a más de uno.

Sucedió cuando el duelo ya estaba en el segundo set. Grigor Dimitrov luchaba por tratar de acercarse al ibérico, pero no contaba con una gran acción que terminó por sepultar sus aspiraciones.

Resulta que Nadal sorprendió al búlgaro al realizar un gran revés con tan solo una mano que superó la red por escasos milímetros para caer despacio en el lado de Grigor Dimitrov siendo el punto para el español.

A pesar del esfuerzo y de las ganas de llegar a la pelota, Dimitrov no llegó a responder y no le quedó de otra que ver la celebración de Rafael Nadal y ver cómo el público se deleitaba por lo que acababa de suceder.

Ahora, Rafael Nadal volvió a meterse a una final. El ibérico enfrentará en horas de la noche a norteamericano Taylor Fritz, que espera dar el golpe y quedarse con la victoria en el Abierto de México que se llevará a cabo en el Princess Acapulco.

“En los quiebres que recibí en los dos sets me faltó agresividad, estuve jugando corto, pero enseguida contrarresté. Me salió bien, aunque lo ideal es no ir con quiebre abajo”, declaró Nadal tras una nueva victoria en tierras mexicanas.

Rafael Nadal y lo que dijo sobre la final ante Taylor Fritz

“Es un jugador consolidado que está jugando bien, será un partido difícil; golpea fuerte la pelota y debo hacerle golpear desde posiciones incómodas”, expresó el mallorquín de cara a su choque con el tenista de 22 años.

Rafael Nadal habló sobre su retiro | Abierto de México

“El final está cada vez más cerca, pero sigo disfrutando y mientras mi físico y mi cabeza me permitan seguir haciendo lo que hago de manera competitiva, aquí seguiré”, detalló Nadal acerca de su futuro.