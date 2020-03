Rafael Nadal sobre su retiro: "El final está cada vez más cerca" [VIDEO]

Rafael Nadal es una leyenda. A sus 33 años, el español logró marcar una época del tenis y viene peleando por conseguir el título del Abierto de Acapulco para seguir sumando puntos para el ranking ATP.

Sin embargo, hay una pregunta que siempre se le realiza a Rafael Nadal: ¿Ya piensa en el retiro?. El español es consciente que la edad es un factor importante para su rendimiento deportivo, por eso sorprendió al reconocer que viene disfrutando los partidos porque pueden ser los últimos.

"El final está cada vez más cerca, pero sigo disfrutando y mientras mi físico y mi cabeza me permitan seguir haciendo lo que hago de manera competitiva, aquí seguiré", aseguró en una rueda de prensa en Acapulco.

Nadal logró acceder a la final del Abierto de Acapulco tras superar por 6-3 y 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov. 'Rafa' reconoció que sufrió más de la cuenta para quedarse con la victoria y felicitó a su rival.

"Parece un partido cómodo y no ha sido así. En el tenis a veces las cosas están de tu lado; cada vez que me hizo break en el juego siguiente lo recuperé y es importante porque así él no cogió confianza. Esa fue la clave del partido", expresó.