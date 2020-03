Rafael Nadal sobre su victoria en ATP 500 Acapulco: "Es un momento importante"

El rey que conquistó México. Rafael Nadal celebró su tercera corona del ATP 500 Acapulco. Un trofeo importante en su carrera deportiva, aunque para 'Rafa' es el más especial de su carrera deportiva.

El español superó 6-3 y 6-2 a Taylor Fritz en una emocionante contienda. Durante el encuentro se observó a Rafael Nadal en un buen nivel y excelente estado físico.

"No podría estar más feliz. Jugué un gran evento desde el principio hasta el final. Acapulco fue el primer gran título que gané en mi carrera, por lo que poder quedarme aquí después de 15 años es increíble. No puedo agradecer lo suficiente a las personas que me hacen sentir como en casa cada vez", expresó Nadal a ATP.

A sus 33 años señaló que aún le queda varios años compitiendo en los importantes torneos de tenis. Los números de Nadal en ATP 500 Acapulco son dignos de admirar: convirtió 22 de 35 puntos de quiebre.

“Este título no significa que tendré una gran temporada. Significa otro buen comienzo de temporada para mí. Me da confianza, me permite estar en una posición privilegiada en la carrera ATP [a Londres]. Al final del día, todavía estoy compitiendo por estos sentimientos que estoy teniendo en este momento. Independientemente del resultado, siempre estoy feliz de jugar aquí. ¡Ahora imagina cómo estoy después de obtener el título!", finalizó.