Confirmado: Cancelaron el Indian Wells por el coronavirus [FOTO]

El coronavirus sigue avanzando alrededor del mundo y ahora acaba de generar la suspensión de uno de los torneos más importantes de tenis luego de los cuatro Grand Slams: el Masters 1000 de Indian Wells.

El mencionado certamen debía empezar este jueves en Estados Unidos, pero ya en los últimos días se venía hablando de la posibilidad de cancelarlo a causa de que el COVID-19 no afecte a más personas.

Pero tras confirmarse el caso del coronavirus en el Valle de Coachella, lugar en donde se iba a desarrollar el Indian Wells, la organización informó que finalmente el torneo no se realizará y explicó las razones.

“El departamento de salud pública del Condado de Riverside ha declarado la emergencia sanitaria para el valle de Coachella luego de un caso confirmado de COVID-19. Como resultado, el BNP Paribas Open no se llevará a cabo debido a la preocupación respecto al coronavirus y la seguridad de los participantes y asistentes al evento. Esto bajo la guía de profesionales de la salud, el Centro de Control de Emergencias y el estado de California”, fue lo primero que se lee en la misiva.

Además, el director del Indian Wells y extenista profesional lamentó profundamente lo que ha sucedido. “Estamos decepcionados de que no se juegue el torneo, pero la salud y seguridad de la comunidad local, fans, jugadores, voluntarios, sponsors, empleados, vendedores y todos los involucrados con el evento es de suma importancia. Estamos preparados para llevar a cabo el torneo en otra fecha y analizaremos las opciones”.

Cabe mencionar que al ser uno de los torneos top de tenis, el Indian Wells iba a congregar tenistas de talla mundial como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Naomi Osaka, Coco Gauff, entre otros.

El siguiente torneo ATP debe arrancar en Miami el 23 del presente mes y posteriormente los circuitos ATP (masculino) y WTA (femenino) se trasladarán a Europa para el inicio de la temporada de polvo de ladrillo con eventos en Roma.

