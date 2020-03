Tenis: La próxima semana se decide si se aplaza o se cancela Wimbledon

Días importantes para el futuro de Wimbledon, uno de los torneos más importantes de tenis. La próxima semana los responsables del All England Club tendrán una reunión de emergencia en donde definirán si el campeonato se va a suspender por el brote del nuevo coronavirus.

Según el calendario deportivo, el 29 de junio debería comenzar Wimbledon. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 obligaría a los organizadores a suspender el torneo o buscar una nueva fecha para el torneo.

"Se puede confirmar que se continúa una detallada evaluación de todos los escenarios para The Championships 2020 (Wimbledon), incluido el aplazamiento y la cancelación, como consecuencia de la crisis del COVID-19", señaló All England Club.

Los torneos del circuito masculino ATP y del femenino WTA quedaron suspendidos hasta el 7 de junio. Roland Garros, uno de los importantes grand slams, cambió la fecha de su estreno (estaba previsto para el 24 de junio, ahora se realizará el 30 de septiembre).

