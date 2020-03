Nick Kyrgios tras título “virtual” del chileno Cristian Garín: “Es lo más ridículo que he visto” [FOTO]

El coronavirus sigue avanzando en todo el mundo y es por ello que los deportes se han tenido que ver en la obligación de ser postergados. Además, muchas competencias corren el riesgo de no llevarse a cabo por un tema de calendario.

En el caso del tenis, el panorama no es nada alentador. Días atrás, el Indian Wells debió realizarse en Estados Unidos, pero ante la magnitud del COVID-19, se ha tenido que postergar al igual que los demás torneos.

Es por ello que el medio Tennis TV no dudó en llevar a cabo el torneo de manera virtual en donde el ganador sería el que más votos consiga por parte de los seguidores. Finalmente, en una reñida final, el chileno Cristian Garín venció al serbio Novak Djokovic.

A pesar de tratarse como un “título anecdótico”, este “Indian Wells” no cayó para nada bien en uno de los referentes del tenis a nivel mundial. Y es que el australiano Nick Kyrgios no dudó en manifestarse sobre este hecho.

“Es lo más ridículo que he visto”, expresó Kyrgios según el diario español Marca. Para el actual número 40 del mundo, significó “una pérdida de tiempo” este certamen virtual. Sin embargo, su reacción le ha generado críticas en Sudamérica.

Desde Chile, diversos ciudadanos sureños comenzaron a lanzarle insultos y criticarlo por burlarse de la “victoria” de Cristian Garín. “Y este, ¿a quién le ha ganado?” o “mediocre” fueron algunas de las frase y palabras que expresaron.

Olé olé olé olé, Chile, Chile! 🇨🇱@Garin_Cris beats Djokovic 6-3 6-3 to complete an incredible run and win the virtual Indian Wells 2020 title! pic.twitter.com/LIk26bihr1