Confirmado: por el coronavirus no se jugará Wimbledon 2020

Confirmado. Este 2020 no habrá Wimbledon debido a la pandemia del coronavirus. Así lo confirmó el vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordoff, en una entrevista para L'Équipe y Sky Sport Germany, donde manifestó que la decisión ya está tomada y que este miércoles la ATP lo hará oficial.

“No hay duda sobre ello”, dijo el también miembro de la directiva de ATP y WTA. "Sería surrealista imaginar que con las restricciones de vuelos que tenemos se pueda celebrar un torneo internacional de tenis al que viajan miles de personas: jugadores, entrenadores, fisios, jueces, aficionados...", agregó.

Aplazar Wimbledon 2020 no se contempla a pesar de que han quedado liberadas las dos semanas donde se iban a realizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: del 24 de julio al 9 de agosto. Asimismo, tampoco se podría realizar por las condiciones climáticas. "Wimbledon no se podría aplazar porque la hierba estará muy húmeda", señaló también Hordoff.

Situación de Roland Garros

Por otro lado, Dirk Hordoff también se refirió a la problemática que causó la decisión unilateral de Roland Garros de cambiar sus fechas para el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre, fechas que siguen sin ser reconocidas por la ATP y WTA.

Es más, el presidente del ATP, Andrea Gaudenci, ya advirtió a la competición francesa con retirarle los puntos este año si no se pone en la línea con los altos mandos. "Los dirigentes de la ATP y la WTA han sido claros. La forma de actuar de Roland Garros no es aceptable. Si hay oportunidad de que se juegue, todos estaremos contentos. Pero su forma de anunciarlo, la ausencia de previas, las fechas... ¡Eso no funciona así! Si empieza a funcionar así sería la muerte del tenis", apuntó.

EL DATO

Wimbledon 2020 se iba a disputar entre el 29 de junio y 12 de julio.