Maria Sharápova y su mensaje contra el coronavirus: "Por favor, toma esto en serio"

María Sharápova escribió su nombre en el tenis. Su talento dentro y fuera del campo le permitieron ganarse el cariño de millones de seguidores. En tiempos donde el mundo se unió para combatir la pandemia del coronavirus, la extenista mandó un emotivo mensaje a sus fanáticos.

La tenista rusa en compañía de los embajadores de una conocida marca envió un mensaje de concientización. En cuestión de minutos, el vídeo se convirtió en viral en las redes sociales. María Sharápova pidió a sus seguidores respetar el aislamiento social obligatorio.

"Reconozco que este es un momento increíblemente desafiante para todos nosotros, en todo el mundo. Pero si alguna vez hay un momento para hacer un impacto colectivo, es ahora. Por favor, quédese en casa, especialmente si tiene la capacidad de hacerlo", fue el mensaje de la tenista.

Otras figuras del deporte participaron en el vídeo. Angelique Kerber se sumó al pedido de María Sharápova y pidió a sus seguidores estar tranquilos, aprovechar estos momentos para compartir con su familia.

We can collectively make an impact in these challenging times. Stay positive and healthy–together we can do it!

Thanks to our ambassadors @MariaSharapova @AussieGrit @AngeliqueKerber @SamiKhedira @juliagoerges @akselsvindal @PatrickDempsey #responsibility #together #porschefamily pic.twitter.com/H1okLg8bOZ