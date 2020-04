Wimbledon fue cancelado oficialmente debido a la pandemia del coronavirus

Se cancela un histórico Grand Slam. Los organizadores de Wimbledon anunciaron oficialmente que el torneo de tenis más famoso del mundo no se realizará este año debido a la pandemia del coronavirus que afecta al mundo.

Las competiciones se cancelan por la primera vez desde 1945. El próximo torneo de Wimbledon se celebrará del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

"Lo más importante en nuestra mente ha sido la salud y la seguridad de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo", explicaron los organizadores tras la decisión de cancelar la edición de este año.

La cancelación del evento ya había sido anticipada hace unos días por el vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordorff: “No hay duda al respecto”, expresó en su momento el dirigente germano.

Ya se había descartado la posibilidad de jugar sin público. Esto debido la creciente expansión del coronavirus en territorio inglés, los organizadores han optado por la opción más radical pero la más adecuada.

El diario La Vanguardia de España destacó que este es el único Grand Slam que tiene un seguro que los cubre en caso de pandemias mundiales.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt