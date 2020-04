Tenis: Wimbledon y las veces que fue cancelado

El deporte blanco recibió la lamentable noticia de que Wimbledon 2020 no se desarrollará debido al avance del coronavirus en el mundo. Desde hace días, ya se venía hablando de esta posibilidad que se hizo oficial por redes sociales.

Sin duda que esta información fue muy comentada e incluso tenistas como Roger Federer, el ocho veces ganador de este Grand Slam, expresaron su tristeza porque la “Capital del tenis” no verá acción.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Wimbledon no se realiza. Y es que tiempo atrás el mundo atravesaba graves situaciones de guerra entre países que generaron que muchos torneos deportivos no vean la luz.

Wimbledon tuvo su primera edición en 1877 y desde aquella vez, se tomó la decisión de hacer el certamen una vez al año, pero durante los años 1915 y 1918, el mencionado Grand Slam no se desarrolló.

¿El motivo? Empezaba la Primera Guerra Mundial que golpeó fuertemente al continente europeo. Luego de que llegará la tranquilidad, para 1940, Wimbledon volvió a ser interrumpido.

La Alemania de Adolf Hitler invadía Polonia y con ello, se daba inicio a la Segunda Guerra Mundial que duró hasta 1945, cuando los países aliados lograron vencer a las tropas nazis con lo que se puso fin a este trágico episodio en la historia de la humanidad.

Una vez ya de regreso a la normalidad, los deportes volvieron a su rumbo y con ello, Wimbledon se pudo realizar contando con los mejores tenistas de la época que viajaron a Inglaterra para mostrar todo su talento.

Pero Wimbledon 2020 entrará a la historia como el torneo más importante de tenis que no se disputará por un tema que es ajeno a la guerra y que tiene que ver con la prevención, ya que al ser un evento que genera una gran aglomeración de personas, podría ser perjudicial para el mundo que lucha por frenar el avance del coronavirus.

Como se recuerda, esta edición de Wimbledon iba a disputarse del 29 de junio al 12 de julio en el All England Club (AELTC), ubicado en las afueras de Londres en donde tenistas como Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams y Simona Halep, buscarían tocar la gloria.

Ahora, las miradas de los fanáticos del tenis estarán puestas en el Abierto de Estados Unidos, evento que no ha sido cancelado y tiene programado iniciar el 31 de agosto próximo en Nueva York.