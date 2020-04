Coronavirus: Nick Kyrgios y su humilde gesto para ayudar a la población [FOTO]

El coronavirus sigue cobrando vidas y la lista de infectados no cesa. Potencias como Estados Unidos, Italia, España, entre otras, se han declarado en cuarentena o estado de emergencia para frenar a la pandemia.

Sin embargo, ello no ha sido suficiente al haber colapsado su sistema de salud por lo que diversas personalidades del mundo se han pronunciado para expresar su apoyo a las personas que más lo necesitan.

Tal es el caso de uno de los mejores tenistas de Australia. Se trata de Nick Kyrgios, quien es el actual número 40 del mundo y que constantemente disputa los torneos más importantes como Roland Garros o Wimbledon.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kyrgios se manifestó con un mensaje que viene dando que hablar debido a su honestidad y sus ganas de aportar su grano de ayuda para la población.

“Si alguien no está trabajando o no está consiguiendo ingresos y se queda sin comida, o los tiempos simplemente son duros, por favor, no duerma con el estómago vacío. No tengan miedo o tengan vergüenza de enviarme un mensaje privado”, escribió el tenista de 24 años.

Además, agregó lo siguiente: “Me hace muy feliz compartir lo que sea. Incluso si es solo una caja de fideos, una barra de pan o leche. Lo dejaré en la puerta de tu casa, no se hacen preguntas”.

Para muchos, Nick Kyrgios ha comenzado a dejar atrás sus malos comportamientos que tenía en partidos de tenis para enfocarse en crecer en su carrera y también mejorar como persona. En este 2020, fue uno de los principales impulsores en la ayuda que recibió su país por los incendios forestales que sufrió.