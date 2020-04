Coronavirus: Rafael Nadal participará en el torneo virtual de tenis que busca recaudar fondos

En tiempos complicados, la solidaridad es la clave para seguir firmes en esta larga lucha contra el coronavirus. Esta pandemia obligó a los diversos torneos deportivos a suspender sus actividades. El tenis no fue la excepción. Grandes Premios fueron cancelados y hasta la fecha no se conoce cuando se reiniciarán los campeonatos.

Mutua Madrid Open, el torneo que se realiza desde hace 18 años en la capital española, se suspendió. Sin embargo, los organizadores decidieron realizar la competencia de manera virtual y donar el dinero a los sectores vulnerables de España.

El campeonato se desarrollará del 27 al 30 de abril y contará con la presencia de Rafael Nadal. Tal como sucede en la Caja Mágica de Madrid, el campeonato tendrá dos cuadros, uno masculino y otro femenino. El objetivo es recaudar 150.000 euros que serán donados.

"Desde que anunciamos que el Mutua Madrid Open no podría disputarse en las fechas inicialmente previstas -del 1 al 10 de mayo-, hemos estado trabajando para pensar cómo podríamos acercarle el tenis a los aficionados", indicó López.

Rafael Nadal cambió la raqueta por los joystick

Una de las novedades del campeonato será la presencia de Rafael Nadal. El tenista español se mostró contento por participar en esta noble causa y señaló que con el apoyo de su público tratará de quedarse con la victoria.

“Desde el confinamiento y con los ánimos que nos estamos dando, feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo. No sé yo qué tal se me irá, pero espero estar con ustedes y sentir su apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual”, indicó Rafa.