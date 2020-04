Eugenie Bouchard aceptó cita romántica con uno de sus seguidores para combatir el coronavirus

Hace unas semanas atrás, Eugenie Bouchard revolucionó las redes sociales tras anunciar que está buscando novio para pasar la cuarentena y el aislamiento social obligatorio por el brote del coronavirus. Como era de esperarse, varios usuarios respondieron a la solicitud de la tenista y le pidieron una oportunidad para que puedan expresar su amor.

La tenista canadiense reconoció que se asombró por sus nuevos pretendientes y fue divertido leer los 'currículums'. A sus 26 años, la actual número 328 del ranking WTA, volvió a sorprender a sus seguidores, tal como en el 2017 donde aceptó salir con un desconocido para cumplir una apuesta de Súper Bowl LI.

Según informó el diario The Sun, en una entrevista vía instagram con la presentadora Allie LaForce, 'Genie' recibió la propuesta de un seguidor para tener una cita romántica. El usuario con el nombre de Bob se unió al en vivo y no se cansó en revelar su amor por la tenista.

La conversación cambió de curso, cuando Bob ofreció 500 dólares para tener una cita romántica con Bouchard. Bouchard. LaForce le respondió que se necesitaban al menos 2.600 dólares para abastecer de comida a los trabajadores de los hospitales que vienen luchando para combatir el coronavirus.

"También me estás ayudando, siendo como cupido para mí porque claramente necesito un novio. Así que estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Quiero ser parte de esto”, respondió la tenista ante el comentario de la presentadora.

Bob no dudó en aceptar y decidió subir la apuesta, señalando que agregaría 1000 dólares, si la exsubcampeona de Wimbledon aceptaba ordenar la comida con acento británico durante la cita.

La tenista - que en el 2014 ocupó el puesto 5 del ranking mundial WTA- se rió de la propuesta de su pretendiente pero aceptó. Aunque le advirtió que no es muy buena imitando los acentos.

“¿Por qué me estás haciendo esto, Bob?. Me haces sentir culpable... siento que tengo que decir que sí porque es por caridad, pero también estoy muy incómoda. Voy a decir que sí, pero no tengo ninguna habilidad para imitar acentos”, finalizó.