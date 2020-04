Nick Kyrgios arremetió contra diario que no lo incluyó como uno de los tenistas influyentes

Sin entender lo que pasa y buscando una explicación, Nick Kyrgios arremetió en contra el diario francés L'Equipe. Al australiano no le gustó que el medio periodístico realice una lista de los 20 tenistas más influyentes del mundo, relación que no lo incluye.

Roger Federer, en el primer puesto, seguido por Serena Williams, Novak Djokovic y Rafael Nadal, en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, son los nombres que resaltan en la lista.

Sin embargo, la sorpresa fue el estadounidense Noah Rubin, actual puesto 255 de la ATP. En su cuenta de twitter, el tenista mostró su agradecimiento por incluirlo en la relación. La publicación no le gustó a Kyrgios, quien contestó a su colega y le señaló que no tiene que agradecer.

"¿Por qué no deberías sentirte digno independientemente de entrar en esta lista o no? Haces un gran trabajo. Eres un gran jugador de tenis. Deja de leer esta...", escribió el australiano en su perfil de Twitter.

Why would you not feel worthy regardless of making this list or not? You do great work. You are a great tennis player. Stop reading into this shit https://t.co/OFqCjBTx5R